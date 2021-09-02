大陸湖南衛視播出的明星男團競賽真人秀《披荊斬棘的哥哥》深獲觀眾好評，其中由陳小春、謝天華、林曉峰、張智霖及梁漢文組成的「大灣區」更是一大焦點，搞笑的風格常常把觀眾笑破肚皮。不過，網友也選出最令人厭煩的5名哥哥，台灣男星言承旭、林志炫都被選入榜。

44歲言承旭在《披荊斬棘的哥哥》舞台演唱的第一首歌，就是多年前紅遍兩岸三地的F4《流星雨》，還找來大S助陣，勾起大批觀眾的回憶殺，言承旭在微博分享會上節目的原因，是想讓大家認識真實的自己，想不到不被部份大陸網友買單，根據陸媒綜合報導，最近有份《披荊斬棘的哥哥》最討厭的5名男星排行榜，言承旭挑《流星雨》重唱根本沒有突破，之後有想法又不表達，只會躲在角落搞憂鬱，挨批很矯揉造作，受訪時又忍不住流淚，性格似乎不太適合競爭激烈的綜藝節目。

55歲歌手林志炫也榜上有名，原來他在節目中第一次分房時，搶在年紀更長的黃貫中前面選最好的兩人房，又在房內頻擋住攝影機，害室友趙文卓的鏡頭變很少，接著兩人因為開冷氣出現意見紛歧，林志炫遭趙文卓爆出「認為冷氣導致喉嚨乾燥，堅決不開冷氣」，趙文卓只好去睡其他間房，林志炫因此被網友罵很自私；對此他在微博澄清：「當時是卓兄說吹冷氣不夠養生最好關了少吹，所以我就接受建議配合同意了呀」。

另外三名入榜的還有饒舌歌手GAI（周延）、歌手布瑞吉與張雲龍，分別因自以為是、小事化大及甘願做言承旭跟屁蟲被網友厭惡。