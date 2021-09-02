花旗(台灣)銀行今日發布2020年ESG報告書，主動響應 「公司治理3.0」，依循GRI永續性報導準則，並參照永續會計準則委員會兩大國際準則，系統性揭露永續面向，並以客戶影響力、員工影響力、金融影響力及社區影響力，闡述花旗2020年在ESG領域的成果。

花旗致力實踐永續價值，於日前榮獲《卓越雜誌》「2021最佳企業社會責任獎」，更是連續五年獲得此殊榮，展現花旗精進環境、社會與公司治理，以及接軌國際倡議等作為，獲得各界高度肯定。

花旗(台灣)董事長莫兆鴻指出，極端氣候已連續五年名列全球風險第一名，為因應全球氣候危機，花旗集團於2020年公佈2025永續發展策略，將透過2500億美元融資協助企業加速轉型低碳經濟，同時加入『碳會計金融合作夥伴關係』 ，宣示2050年前完成淨零碳排的目標。

花旗(台灣) 響應集團2050淨零碳排目標，進一步將氣候行動延伸自年輕世代，攜手非營利組織推出「花旗台灣青年氣候培力行動」，同時結合金融核心能力，將資金引導至綠能科技、循環經濟等5＋2新創產業，為台灣經濟挹注轉型新動能，2020年年底相關放貸金額新台幣 588億元，居外商銀行第一。