住在左營的50歲吳姓女子1日接獲佯稱自己高中同學來電，先噓寒問暖一番，讓吳女以為對方是昔日同學安妮，接著安妮開口借15萬元新台幣。吳女後來到銀行匯款，銀行行員察覺這是詐騙，通報警方，合力阻止這場騙局。

左營警分局舊城派出所1日接獲一家銀行報案，稱有民眾疑似遭詐騙，請求警方協助。舊城所長王龍安、警員鍾耀雲獲報後，立即趕赴台灣銀行二樓外匯區。警方經詢問相關資料後，研判這應是詐騙案。

警方表示，這是典型的「猜猜我是誰」詐騙手法，所長王龍安勸阻吳女，請吳女再次回想安妮的可疑之處，吳女想起：「她的口音很像中國人，以前說話應該不是這樣的！」吳女這才恍然大悟，察覺自己險遭詐騙集團拐騙，連聲向警方道謝，保住她的15萬元血汗錢。

警方呼籲，不明人士意圖加民眾的通訊軟體LINE，並佯稱是舊識，急需借錢等，這類的「猜猜我是誰」詐欺案件歷久彌新，雖然是老哏，但仍有民眾不清楚，請民眾遇到類似案件，請提高警覺，主動向第三者求證，或可電洽165反詐騙諮詢專線、110報案專線詢問。