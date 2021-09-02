藝人王思佳與老公Joe結婚5年，日前順利生下獅子座女兒「小王美」，她也時常曬出一家三口的溫馨畫面，1日迎來小王美滿月，曝光的彌月禮盒也不改王思佳浮誇作風，直接祭出88萬的名牌小包包讓女兒當裝飾外，還訂製了粉紅色星空彌月酒。

王思佳搞笑表示，為了讓女兒將來在網美界站穩腳步，她特別拿出珍藏的88萬名牌包禮盒，讓小王美躺在上面合照，一旁還掛著珍珠項鍊和緞帶蝴蝶結，小王美就在五彩繽紛花朵簇擁下熟睡，不僅如此，她還訂做了粉色星空酒放在透明盒內，一旁擺著香檳玫瑰花和小燈飾，看起來十分夢幻。

滿月照曝光後，網友們也狂讚小王美幾乎完全遺傳爸爸，五官像是一個模子刻出來的，「我的天啊！像爸爸像到翻過去」、「跟爸爸長得好像喔」，網友們對王思佳的奢華風格也甘拜下風，「真的完全思佳風格」、「這88萬以後都是小王美在背的」、「88萬值得爆了！最奢華的滿月照」。

事實上，日前王思佳才曬出和老公出門踏青的美照，只見她身穿白色斜肩短版上衣，衣服的緊身設計讓她豐滿上圍的曲線一覽無遺，搭配印花百褶裙，露出一截纖細螞蟻腰和大長腿，身材狀況良好到完全不像是剛生完孩子，讓網友忍不住驚呼，「媽媽恢復得也太快了吧」、「確定這是剛生完孩子的媽媽嗎」。

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