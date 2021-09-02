首批BNT疫苗已順利抵台，這波疫苗將優先提供給12至17歲的青少年接種，對此，台大公共衛生學院兼任教授金傳春直言，這根本是個錯誤的政策！疫苗數量不足的情況下，政府應優先讓高風險族群施打第二劑疫苗，因為這些人染疫後容易重症死亡，如果死亡個案連環爆，絕對會讓社會恐慌，而青少年死亡的機率相對較小。

金傳春昨在談話節目《有話好說》上直言，優先將BNT疫苗給青少年打是錯誤政策，青少年的確也需要打疫苗，但當疫苗數量不夠的時候，政府應該要優先讓容易感染重症、死亡的人先接種，因為相較之下，青少年重症的機率比較少。

金傳春表示，高風險族群必須先打疫苗的原因是，這些人感染後很容易出現重症或是死亡，試想如果今天爆出10例死亡，明天20例死亡，後天甚至飆升到30例，這樣的狀況絕對會讓台灣社會開始恐慌，所以減少死亡應該是第一優先。

金傳春指出，政府要盡快弄到足夠的疫苗，也要去釐清第二劑的疫苗覆蓋率為何那麼低，因為要對抗Delta變異株，必須打第二劑衝高體內抗體，而美國現在都要開始打第三劑了，台灣的高風險族群卻連第二劑都還沒有打，這樣真的太慢了。

金傳春也說，部分年長者很排斥打疫苗，這個部分應要去找出原因，如果長者接種完第一劑的反應不錯，其實要打第二劑的時候，就不會那麼反對；反之，如果打完第一劑出現很不舒服的症狀，那就應該要讓他們換疫苗，畢竟現在已經可以混打了。