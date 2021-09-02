Delta變異株肆虐導致COVID-19疫情延燒，美國民調顯示，多數已接種疫苗成年人希望打追加劑；而生技公司莫德納也宣布實驗顯示第3劑大幅增加抗體，將申請授權施打。

美國生技公司莫德納（Moderna）今天宣布，實試驗數據顯示自家COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑可大幅增加對變異株的抗體量，他們已向美國食品暨藥物管理局（FDA）遞交申請，授權施打。

法新社報導，莫德納的研究網羅344名受試者，並在他們接種第2劑疫苗後6個月追加第3劑莫德納這款代號mRNA-1273的疫苗。

前兩劑劑量都是100微克，追加劑則是減半為50微克。

有分析報告顯示，追加劑大幅增加對抗高關注變異株（variants of concern）的中和抗體數量，對Delta變異株增逾42.3倍，對Gamma增加43.6倍，對Beta增加32倍，且在各年齡層都可看到類似益處，包括65歲以上年長者。

莫德納表示，他們同時計劃於接下來幾天向歐盟藥品管理局（EMA）等其他主管機關提出申請。

相關消息方面，美國FDA今天宣布，將於17日召開會議，評估是否授權施打美國輝瑞大藥廠（Pfizer）的COVID-19疫苗第3劑追加劑。

另一方面，路透社/易普索（Reuters/Ipsos）民調發現，已接種COVID-19疫苗的美國民眾中，多數擔心高傳染力的Delta變異株對疫情的影響，因而希望追加一劑疫苗。

路透社/易普索8月27日至30日期間，針對全美已注射至少1劑COVID-19疫苗的成年人進行民調，調查發現，76%希望打追加劑，6%不希望，18%不確定。55歲以上受訪者中，希望打追加劑的比例占8成。

希望施打追加劑的民眾中，近43%說是擔心Delta變異株，逾34%是考量自己的年紀。

這份範圍遍及全美的英語線上民調，訪問了4427名成年人，其中3042人至少接種1劑疫苗，2374人對追加劑表達興趣。

最早出現在印度、具高度傳染力的Delta變異株，是目前全球新一波疫情的主要病毒。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據顯示，截至8月31日，美國1劑疫苗都沒施打的人口達6600萬以上，也就是25%的成年人。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1100902