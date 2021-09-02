根據8月一份最新民調，20至24歲年輕人對總統蔡英文的支持度，從去年5月第二任就職時的9成3大跌至4成7。對此，隸屬綠營新潮流系、曾任鄭文燦多年前競選桃園縣長辦公室主任的現任桃園市議員楊家俍表示，先前疫苗政策確實引發討論，但政策通常要看結果，一旦年輕人也可接種疫苗，原先流失的族群就會回來。

台灣民意基金會日前公布8月份最新民調，蔡英文2020年5月第二任就職，有9成3的20至24歲年輕人力挺，然到了今年8月支持度卻跌至4成7，堪稱年輕人支持度「腰斬」。

對此，楊家俍1日接受香港媒體《中評社》訪問表示，先前疫苗政策確實引發討論，但未必就如民調所言的「年輕族群崩盤」、「年輕人支持率腰斬」等，第一，這份民調採樣可能放大誤差，年輕人本就不愛民調表態，因此加權計算會放大，他在基層跑社團常接觸年輕人，並未感覺年輕人支持崩盤或挺蔡腰斬；第二，因為上述前提本身就是錯誤的，更不會有外傳的蔡英文為救民調，要把蘇貞昌換掉改由鄭文燦組閣一事。

楊家俍強調，先前疫苗政策確實有引發討論，但政策通常要看的是結果，不管任何品牌、任何疫苗能夠進口都是加分，接下來蔡政府的考驗是「如何分配」，滿足更多年齡層接種方為加分關鍵。楊認為，若年輕人也可接種疫苗，原先流失的族群就會回來。