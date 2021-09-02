一名從事人力仲介的蘇姓男子，因收入有限，但卻喜好女色，竟然假扮攝影師，在臉書上搭訕女子，宣稱願意每月花8萬元包養，但卻立下契約每月須有4至5次性行為，一名妙齡辣妹誤以為真上鉤，自願與蘇男前往旅館發生性行為，但蘇男完事後，假裝要用匯款方式付包養費，離去後立刻封鎖女方臉書人間蒸發，妙齡女憤而提告，嘉義地院依詐欺得利罪，將蘇男判刑3月，得易科罰金12萬，妨害性自主罪另案偵辦中。

根據判決書記載，蘇男（另涉妨害性自主罪嫌，另行偵辦中）明知自己從事人力仲介為業，經濟狀況僅屬勉持，沒錢支付包養費用，卻發現社群軟體臉書中，應該不乏有想要給人以高價進行包養之女子，於是進行亂槍打鳥，發送私訊予A女，假裝自己是攝影師，想約外拍方式搭訕A女。

雙方搭上線後，蘇男再伺機佯稱願以每月新臺幣8萬元包養A女，進行長期固定性交易，A女誤信為真，而與私男相約前往汽車旅館內，接受A女所提供之性交易服務。但完事後，蘇男屢次以稍後匯款為由搪塞A女，拒不付款，還立刻封鎖A女之臉書通訊軟體訊息，立刻人間蒸發，A女這時才知道自己受騙，立刻前往警局怒告。

蘇男在庭訊時表示，自己過去也曾利用相同方式誘騙其他女子性交易，但是因為對方都沒發現他的真實身分，或是礙於丟臉沒提告，因此才食髓知味繼續犯案。

法官審理後認為，蘇男假裝以每個月支付8萬元包養A女，使女方遭騙後而同意與他發生性行為，但女方同意包養接受性交易之前提，僅止於獲取8萬元，而非單日或單次之性交易價錢，否則雙方合意之內容應以單日或單次計費而非包月計算。

法官也認定，縱使蘇男實際上僅與A女性交易1日，基於「包月制」在本質上無法當然切割為「計日制」，故仍應認蘇男此處之不法所得應為8萬元，將依法宣告沒收。嘉義地院依詐欺得利罪，將蘇男判刑3月，得易科罰金12萬，妨害性自主罪另案偵辦中。