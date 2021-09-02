南韓29歲知名女星NANA（林珍兒）過去曾以女團After School的身分出道，因神似混血的精緻五官與171公分的高䠷身材，受到大批粉絲的喜愛，還曾兩度獲得「全球百大美女」的第一名寶座。近日登上時尚雜誌的她，在公開的一系列照片中大秀性感又結實的好身材，成功吸引粉絲的目光。

NANA近日受邀為時尚雜誌《Esquire》拍攝一系列形象照，在公開的照片中，NANA換上多套造型，其中一張照片她穿著低胸短版針織毛衣與同款修身長裙，坐在椅子上緊盯著鏡頭，往下一看才發現她纖細的腰線竟炸出腹肌馬甲線；另一套俐落長版洋裝，則是背部全裸，性感美背全被看光，網友看了紛紛留言「我們珍兒怎麼美成這樣」、「我的女神顏值跟身材都是一絕」、「不愧是第一美」、「已儲存成手機畫面」、「完全是超模身材」。

事實上，NANA多日前便曾曬出當天拍攝時的側拍畫面，只見她穿著低胸毛衣背對著鏡頭擺出各種姿勢與表情，但從鏡子反射中就能看出「零修圖」時的腹肌曲線，當時照片一PO出後就吸引超過23萬人按讚。

NANA過去雖以女團身份出道，但自2015年演出大陸電視劇《相愛穿梭千年》後，便將事業重心轉向戲劇圈發展，陸續在《Kill It》、《出師表》、《杜拉拉追婚記》、《Oh！珠仁君》等劇中嶄露頭角，人氣不斷攀升。