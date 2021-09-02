《日經亞洲》周三援引消息人士報導，谷歌正在考慮約從2023年起，讓採用Chrome作業系統的Chromebook筆記型電腦和平板電腦採用自家的處理器。

報導指出，蘋果自行開發iPhone手機處理器，去年亦宣布Mac桌機和筆電也都要採用自家晶片，給谷歌帶來很大的啟發。消息人士並表示，谷歌已經開始在全球挖角人才，除了英特爾和高通之外，觸角也伸進了台灣的聯發科。

谷歌尚未回應該報導。

目前谷歌的Chromebook系列筆電採用英特爾和超微等公司製造的 處理器。

報導指出，谷歌的新晶片是基於安謀（Arm）架構，該軟銀旗下的英國晶片設計公司的晶片架構支援全球90%的智慧手機。

本月早些時候，谷歌宣布將自行打造智慧手機處理器，即將於今年秋季上市的新款Pixel 6和Pixel 6 Pro旗艦機將引進此款名為「Google Tensor」的自家晶片。