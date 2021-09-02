佳世達(2352)股價近期在5日及10日線附近震盪整理，該公司今年維持營運高度成長，上半年合併營收1069億元，EPS為3.01元，已超過過去十年的全年水準。佳世達轉投資的羅昇(8374)持股已達48.5%，而羅昇代理歐洲電動車的快速電動樁，有助於佳世達切入車用電子領域。佳世達全年營收可望再創歷史新高，連續4年營收創新高。

佳世達以集團資源平台為核心，集結隱形冠軍共組聯合艦隊，2020年以來，共新增華鋒、矽瑪、國韶、醫強、印尼Frismed、美國Brainstorm、同星等合作夥伴，擴大營收基礎並強化營運綜效、提升毛利；同時持續提高明泰(3380)、聚碩(6112)、羅昇(8374)等持股比例，使營運績效能擴大回饋給佳世達股東。

今年佳世達醫療事業是營運成長最快速的單位，在疫情下具永續經營的指標性意義。雖受疫情而造成短期衝擊，但南京明基醫院去年服務維持100萬人次、蘇州明基醫院亦達60萬人次，南京2020年通過互聯網醫院認證、蘇州通過JCI國際評鑑認證，各重點學科持續精進發展，醫院營運體質健康。

佳世達今年朝擴大營收、拉升毛利、增加持股三箭齊發的目標邁進，上半年毛利率為14.75%，優於去年同期；而前7月營收達1255億元，年增29%，而在轉投資的持股也持續增加中。