台彩9月2日推出《PAC-MAN小精靈》主題刮刮樂這也是首次在亞洲推出。每張售價200元的刮刮樂「小精靈」，票面設計原汁原味呈現《PAC-MAN小精靈》遊戲主角小精靈閃躲幽靈族的迷宮歷險，並巧妙將小精靈符號納入玩法設計中，頭獎200萬元共4個，總中獎率34.01％。

經典電玩《PAC-MAN小精靈》自1980年在日本推出後，風靡全球已超過40年，《PAC-MAN小精靈》甚至演變成為一種生活風格型態，不管是服飾、美妝、手錶甚至是食品品牌，都曾推出相關的聯名商品，台灣彩券這股經典不敗的潮流首次與全台民眾喜愛的刮刮樂結合。

台灣彩券表示，其實《PAC-MAN小精靈》主題的刮刮樂在國外早已風行多年，在北美、歐洲與澳洲等地區有數十家彩券局都曾發行過以《PAC-MAN小精靈》為主題的刮刮樂，有些彩券局更固定每年推出《PAC-MAN小精靈》主題刮刮樂，甚至拍攝專屬的宣傳廣告，由此可見《PAC-MAN小精靈》受歡迎的程度。

台彩表示，這次特別推出刮刮樂「小精靈」，頭獎200萬元共4個，只要「您的號碼」對中「幸運號碼」就中獎，刮出「」符號更可以獲得刮區內所有獎額，總中獎率34.01％，彩迷可以體驗《PAC-MAN小精靈》經典遊戲魅力。

在9月2日上市的刮刮樂新品除了這款小精靈主題之外，最受矚目仍是面額千元，中獎率逾70％，有3個一千萬元頭獎的大麻將，該款刮刮樂二獎是一百萬元共有15個，也是年中頭獎獎金最高的刮刮樂。