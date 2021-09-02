針對蔡英文總統在凱達格蘭論壇致詞提到，盼與「鄰國」在和平、穩定且互惠的原則下共存，並堅持捍衛民主和生活方式，蔡間接稱大陸為「鄰國」，引發資深媒體人趙少康痛批蔡只敢做「兩國論快閃族」，若大陸是鄰國，那台灣是什麼國？趙少康的回應獲不少網友共鳴，網友在相關新聞下方留言表示，「想獨立又不敢獨立，只敢嘴巴上討點便宜」、「明眼人都知道民進黨用話術想再詐騙」。

蔡英文8月31日在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」致詞時說，「我們也努力與鄰國合作，防止台灣海峽、東海及南海爆發軍事衝突」、「我們不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定且互惠的原則下共存，並堅持捍衛我們的民主和生活方式」。

對此，趙少康昨（1日）在臉書表示，蔡英文的這兩段談話各提到一次「鄰國」，但對象顯然不同，前句蔡要合作的「鄰國」應該是指日本、南韓、菲律賓、越南甚至美國，但後句要和平共存、不軍事對抗的「鄰國」，很明顯的就是指大陸。

趙少康痛批，如果這不是兩國論，那什麼是兩國論呢？如果連他都看得出來，北京會看不出來嗎？趙少康直言，蔡英文只是沒有公開宣布台獨，這不是故意要激怒北京嗎？如果基於策略，真要激怒北京，那就大大方方激怒他，何必繞著彎閃閃躲躲？

許多網友在《中時新聞網》相關報導和趙少康這則臉書po文下方留言表示，「龜縮版的兩國論」、「想獨立又不敢獨立，只敢嘴巴上討點便宜」、「明眼人都知道民進黨用話術想再詐騙老共，太白吃了」、「不是說好的台灣獨立呢！騙都手就忘了，直能東戳一下，西搞一下，混混淆視聽，人民頭家眼睛是雪亮的，騙票也只是一時的」、「此種招數已司空見慣，選票也會跟著進袋！但千萬别把國家及人民的未來當賭注」。

網友反應。（圖片摘自中時新聞網）

對於趙少康的說法，民進黨發言人顏若芳表示，蔡總統執政以來態度很清楚，就是領導國家善盡區域責任，穩定兩岸和平現狀，呼籲趙少康無需為了聲量製造話題。