【旅奇傳媒/記者-張偉浩】逐鹿部落位在台18線阿里山風景區公路的逐鹿部落旁，逐鹿從古時，鄒族人就追尋著梅花鹿的腳步一路尋覓到此處的平原，自此之後就把此地命名為「veoveoana」也就是逐鹿的意思。隨著現在梅花鹿減少之後，逐鹿部落重視梅花鹿的保育，在這裡放養了梅花鹿，個性可愛又親近人，目前鹿園有19隻（公鹿3隻、母鹿14隻、2隻鹿寶）梅花鹿，遊客入園前須聽取專人導覽說明，讓遊客了解梅花鹿與鄒族文化。還可以在多得士「Totxsx」射箭場，體驗鄒族獵人的射箭技藝，欣賞鄒族傳統表演、購買傳統美食與商品。讓旅客不用大老遠飛到日本奈良就可以餵食梅花鹿！

阿里山國家風景區管理處協助之下 風災後重建社區生活

逐鹿部落原為阿里山鄒族部落居民，受莫拉克風災摧殘的受災戶搬遷下來，定居在逐鹿部落「veoveoana」，在阿里山國家風景區管理處的幫助之下，重建社區生活，推廣在地產品，讓消費者都能品嚐、使用到逐鹿部落優質商品，以及欣賞傳統表演，活絡在地經濟。

逐鹿部落表示，過去在政府的補助之下，逐鹿部落逐漸步上生活正軌後，現在必須自身籌措發展，振興當地經濟，因此特別推出梅花鹿生態體驗、多得士射箭場、部落廚房、逐鹿表演藝術團、部落藝術村等多樣鄒族體驗，希望旅客可以來訪，同業包裝相關旅遊商品，讓逐鹿部落得以延續生計與文化保存。

▲鳥瞰逐鹿社區。 圖：逐鹿部落／提供

結合8大部落推1日遊程 適合散客遊玩、旅遊業包裝行程

疫情期間，逐鹿部落也在阿管處的輔導之下，開發景點路線—EASY GO票券，未來可結合山上8大部落體驗（像是山美達娜伊谷的水上特色原住民風味餐）與逐鹿部落的半日至1日遊程，1天約可以接待20人組客人，1組4人，預計從10月開始。此外，更規劃LINE PAY與街口的行動支付功能，提供非接觸的服務，減少旅遊風險。

逐鹿部落表示，散客可以自行購買，彈性規畫遊程，可以有效避開人潮。對於 旅遊業者來說，逐鹿部落距離嘉義市半小時路程，更是前往奮起湖、阿里山、各大部落的必經之地，位處在阿管處旁邊，遊覽車可以停放，也能安排旅客在此休息、自由活動、買烤肉、逛藝術村，是最靈活安插的景點。此外，也能規劃員工企業旅遊、MICE獎勵旅遊，都能針對客戶進行客製化安排。

▲多得士「Totxsx」射箭場，體驗鄒族獵人的射箭技藝。 圖：逐鹿部落／提供

【部落廚房】

提供當地部落風味餐食、使用部落族人採集阿里山的食材並使用傳統的竹杯、竹碗等等的餐具來享用獵人宴美食，呈現最道地的風味餐。飲食本為旅遊行程中重要的一環。鄒族飲食純樸、自然，善用野生食材烹調，且沒有多餘的調味，對於追求食材原味的現代人來說相當難得的。

【逐鹿表演藝術團】

深感長久經營部落觀光產業的過程，普遍皆以歌舞展演方式呈現集客之手段，而歌舞內容相仿複製，雖可維持觀賞者可接受度，但演藝之水準及創新能力尤需加強。發展方向不僅僅只是分享鄒族文化，更需淬鍊文化精神且融合美學與創意體驗，串連部落及周邊產業力量，期能凸顯品牌鮮明特色，進而發揮綜效。此外，實境劇目「天界塔山傳奇」也將在國慶晚宴上演出。

▲實境劇目「天界塔山傳奇」。 圖：逐鹿部落／提供

【部落藝術村】

部落藝術村於逐鹿社區住宅區內，是由富有創業精神的藝術家及生產者所創建，居民利用自己的住宅，設立各式各樣的部落工坊。包括阿里山薊加工品（ 阿里山薊主題館）、月桃屋的月桃相關產品、藍鵲的家販售的手工餅乾小米酒、咖啡產品（充滿豆豆咖啡館）、皮雕飾品、鄒族獵人包（芷諾伐）及傳統服飾（小舌菊工作坊）等。

◆有限責任嘉義縣原住民逐鹿社區合作社

票券預訂：

地址：嘉義縣番路鄉觸口村梅花一路1號

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）