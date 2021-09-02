福連國小積極辦舉辦多元課程浮潛活動，建立在地辦學品牌，今年有3位新生報到。（新北市教育局提供）

昨天是開學日，根據新北市教育局統計，今年度新生人數最多學校是秀朗國小，新生數為21班582人，較去年增加38人，新生班級數也增加1班。校長曾秀珠表示，學校曾經是全世界人數最多的國小，近年來盡心精進辦學績效，新生數穩定成長就是最好證明。

今年新北市偏鄉地區學校更未見招不到新生就讀現象，每個學校都有新生上學。貢寮區福連國小今年也有3位新生報到，打破前2年零新生的狀況，校長梁均紘表示，福連國小以學生學習品質為出發，積極辦理具特色創新課程建立在地辦學品牌，同時因為家長們教育理念已逐漸轉變，期待孩子在國小階段接觸更多元開放課程，累積不一樣學習經驗，因此歡喜送孩子來就讀，更與學校保持良好雙方互動。

教育局統計，今年國小新生人數為3萬5069人，相較於去年新生3萬3275人增加1794人，與2017年相較，5年內增加超過4500人，成長將近15％。而目前國小學生總數更突破20萬大關，是全國少子化浪潮中少見大幅成長。

教育局表示，新北市在2019年突破400萬人口，人口持續增加成長也成為全國第一大市，近幾年來國小新生人數也在平穩趨勢中屢創新高。依統計資料，2017年新生數為3萬567人，今年已有3萬5069人，成長率將近15％，遠高於全國成長比率；另外，國小總學生數也由2017年18萬8022人，增加到去年20萬255人，增加超過1萬2000人，成長率6.5％。