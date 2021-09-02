桃園1間金屬公司1名27年資深女會計在2012年至2013年間利用職務之便，提領出公司2500多萬元後，將部分金額用作公司運作費用，其餘的1517萬餘元竟全進入她的口袋裡，而她的丈夫也是公司的股東之一，事後2人均遭公司提告求償；該女會計遭依侵占罪判刑1年，需賠償公司1355萬。

判決書指出，該名女會計在1994年起於該金屬公司任職，負責會計兼出納工作，沒想到她卻因資深、熟悉公司事務，在2012年1月至2013年8月間，先是從公司戶頭內前後提領了2503萬2000元、233萬3000元，先是支付公司營業費用802萬3143元和自來水費、就業安定費以及電信費用約32萬後，剩下的1517萬4056元竟全放進自己口袋。

公司發現此事後，認為該女會計的丈夫就是公司的董事長，但卻未善盡監督之責，公司因此對2人提告，並求償由女方私吞的1517萬4056元；女會計與丈夫辯稱，丈夫是與公司另2名股東輪流擔任董事長，而當時丈夫是擔任品保協理，未經手公司財務，因此沒有管理、指使會計的權限。

法院認定該丈夫未有違反委任契約上給付義務情形，駁回公司求償訴求；而該女會計被依侵占罪判刑1年，求償金扣除部分已匯回公司金額，最終判定女會計須賠償公司1355萬2965元。全案可上訴。