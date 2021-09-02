台東市漢陽北路2日凌晨發生持刀傷人案件。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市漢陽北路2日凌晨發生持刀傷人案件。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市漢陽北路2日凌晨發生持刀傷人案件，來自黃姓男子與胡姓男子等於小吃店飲酒聊天過程中，黃男不時自豪因而產生言語糾紛，胡男遂與另1名陳姓男子持利刃、棍棒攻擊黃男，所幸黃男送醫後無生命危險。警方獲報立刻以車追人，不到20分鐘立刻將胡男等5名犯嫌，依殺人未遂、妨害秩序及傷害罪嫌偵辦。

平靜的巷弄內傳出傷人案件，地上一大灘血跡，附近住戶看了心生畏懼。台東警察分局表示，2日凌晨1時許接獲民眾報案，台東市漢陽北路發生糾紛案件，經員警到場了解，26歲胡姓男子與同齡的黃姓男子26歲等友人在台東市某小吃店內一同飲酒，過程中胡男不滿來自台北的黃男言語間自豪台北人的優越感，雙方於是發生言語糾紛，胡男及20歲陳姓男子利刃、棍棒攻擊被害人黃男後逃離現場，黃男送醫後無生命危險。

台東警察分局員警立即通報勤務指揮中心，以車追人展開圍捕攔截，不到20分鐘於中華路等處所陸續查獲胡男等5名犯嫌，依殺人未遂、妨害秩序及傷害罪嫌偵辦。

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