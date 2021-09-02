中央大學佈放在北極圈挪威冷岸群島海域的8顆印有國旗的海洋資料浮球，隨著大西洋暖流展開台灣首次的海象觀測行動，研究團隊近日已透過衛星接收到第一手資料，希望經由長期的研究資料，洞察北極快速融冰現象。

氣候變遷引致的北極海冰融解消失，近年經由衛星觀測北極海冰覆蓋的資料發現，海冰消失速度遠較先前所預測來得更快更劇烈。推測原因應與北極海區波候變遷及其引致的正回饋機制有關，這些機制迄今還未充分明瞭，因此前進北極第一線的觀測更顯可貴。

中央大學地球科學學院與國家海洋研究院合作的微型資料浮球，8月底在北極圈佈放過程順利。資料浮球彼此相距10公里，形成空間上九宮格的陣列，整體快速地以約一節的速度向北冰洋常年海冰區漂去，台灣研究人員緊盯者，確認浮球運作正常。

中央大學水文與海洋研究所教授錢樺表示，每年9月中旬，是北冰洋海冰融解至面積最小的時刻，隨後即將開始再度結冰。浮球漂送過程海溫緩慢逐步下降，浮球陣列形狀也逐漸產生變化，這些資料將用於估計熱量的輸送與擴散，並討論波浪等因素對於融冰的影響。

研究團隊發現一個有趣的現象，佈放浮球期間有白喙海豚在旁邊出沒，好奇地觀看。隨者海冰快速融解，這裏吸引越來越多的海豚造訪，但卻曾有被北極熊掠食吃掉的紀錄，北極熊吃海豚的怪異行為，推測可能和氣候暖化生態變遷有關。

錢樺說，海洋資料浮球的研發，原本一開始想研究颱風生成，藉由海洋對颱風的影響，提高對颱風的預報能力。這回很幸運地可以隨著中央大學北極探索隊前進北極圈，並且在極地惡劣天候條件下生存下來，8顆資料浮球都順利圓滿傳回觀測資料，令人振奮！