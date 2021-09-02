大陸交通運輸部2日公布，政府五部門已經在1日上午約談包括滴滴出行等當地11家網路叫車平台，遏制近期惡性競爭、擾亂公平競爭市場秩序的狀況、立即停止新增不合規車輛和駕駛員，並要求這些平台在2021年底前，提出合規經營的工作方案以及目標。

此前陸媒指出，在業內龍頭滴滴出行遭到整頓的背景下，大陸其他網路叫車平台進入戰國時代，通過大幅壓價補貼、各種行銷手法爭取市占率。滴滴出行美股1日股價則是開高走高，收盤大漲11.92％，股價自8月11日以來再次收復9美元。

據大陸交通運輸部說法，1日早與網信辦、工信部、公安部、國家市場監管總局約談網路叫車平台T3出行、美團出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽約車、嘀嗒出行、享道出行、如祺出行、陽光出行、萬順叫車等。

約談中要求，要維護市場秩序、保障用戶數據、立即停止新增不合規車輛和駕駛員，且要制定切實可行的合規化工作方案，在2021年底前提出車輛、駕駛員合規化工作的具體目標。