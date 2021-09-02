突如其來的COVID-19，讓我們的食衣住行等生活逐漸轉向線上化及遠距化，遠距教學、視訊面試、遠距工作…成為時代趨勢，身在這數位時代的你，準備好了嗎？

勞動局局長陳信瑜表示為維護身心障礙者就業權益，充份發揮數位革命時代的優勢，在後疫情時代，更應提升身障者的數位能力，本年度也將透過線上教育課程帶領身障者學習時下常用的google meet、Line等線上視訊軟體，落實資訊平權、也使身障者具備數位求職的能力。

本次線上求職教育課程包括「應用線上資訊系統」、「求職面試懶人包」及「求職關鍵心態」三大系列，課程內容含括線上視訊軟體的認識、視訊會議禮儀、線上就業資訊管道、履歷撰寫及認識職業與自己等內容，每堂課都由資深的身障就業服務專業人員擔任講師，首波登場的是9月15日（三）「履歷表撰寫與面試」、9月22日（三）「服務禮儀和面試儀態」及9月29日（三）「面試問答」，招收對象以領有身障證明，且具備視訊設備的求職者或在職者，每堂課預計招收15名學員，會先由專人指導使用視訊軟體，再進入線上課程，報名日期截至每堂課程開課前一週。

勞動局陳信瑜局長表示，本次課程是身障者邁向數位求職的一大突破，邀請的講師都有輔導就業的深厚實力，不容錯過，歡迎身障者踴躍報名。詳情請搜尋「就業普拉斯」臉書粉絲專頁，或點選報名連結，亦歡迎來電洽詢02-2338-1600分機5522或5523。