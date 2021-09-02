克什米爾分離主義標竿人物吉拉尼（Syed Ali Geelani）以92歲高齡過世，印度有關當局今晚旋即在這爭議地區實施維安限制。

法新社報導，家族宣布吉拉尼過世消息後，印軍在查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）首府斯利那加（Srinagar）一條通往吉拉尼住處的街道上，設置鐵絲網和路障。

吉拉尼住家附近一座最主要清真寺的擴音器播放通告，要求民眾遊行至吉拉尼宅邸。

然而，警方表示當地民眾一律不得離開住處。數千名維安部隊旋即部署在大街上，當地行動網路服務也被切斷。

斯利那加主要道路上出現多輛裝甲車和卡車巡邏。

吉拉尼是一位堅不讓步的倡議者，反對印度統治克什米爾這塊人口多為穆斯林、1947年以來遭印巴兩國分治的喜馬拉雅地區。

他1960年代早期起因開始鼓吹這個地區與巴基斯坦合併，而成為印度這方的眼中釘。他同時以克什米爾議會成員身分，展開分裂訴求。

吉拉尼從年輕時就是伊斯蘭大會黨（Jamaat-i-Islami）成員；該黨是印屬克什米爾最大政治宗教組織，2019年被印度總理莫迪領導的印度教民族主義政府所禁。

他一概不接受與新德里政府直接談判的建議，除非對方正式「接受克什米爾為一爭議性領土」並停止稱該地為「印度不可分割的一部分」。印度不同政治色彩的多個政府都堅稱握有克什米爾主權。

他受過多年牢獄之災，過去11年大多在住家軟禁中度過，近幾個月來有心臟和腎臟方面的健康問題。

法新社報導，克什米爾是全世界最軍事化地區之一，印度維安部隊部署人數多達50萬。1989年爆發戰亂以來，已有成千上萬的人喪生，其中多為平民。

而印度自2019年取消克什米爾半自治地位、並將其分為兩個由中央控制的領域之後，一直難以讓當地恢復正常生活。