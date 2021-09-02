大陸女神高圓圓7年前甜嫁給趙又廷，婚姻幸福，育有一女Rhea，近日趙又廷和孫儷合作演出《理想之城》，昨(1日)晚間高圓圓曬出老公的劇照，力挺寫下：「意猶未盡，開啟二刷」。近日網上流出高圓圓穿著白色直紋背心、白色短褲騎單車無PS過的生圖，她難得穿著清涼，氣質依舊清純，引來網友大讚不愧是女神，還有人搞笑虧跟趙又廷有「奪妻之仇」。

高圓圓和趙又廷2012年傳出緋聞，兩人同年公開交往，戀愛時期台灣媒體常拍到男方帶女方在台灣趴趴走坐高鐵約會，大陸媒體也拍到小倆口在機場依依不捨，隔著口罩也要親吻，2014年兩人戀情開花結果完婚，網友則大讚高圓圓「真的嫁給愛情」，2019年趙又廷承認太太懷孕，同年5月高圓圓在北京生下一女。

高圓圓2013年無PS舊照熱傳。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

先前高圓圓受訪鬆口愛女長相，直說Rhea五官就像是「梳了小辮子的趙又廷」，談到身為職業婦女，高圓圓透露目前在她人生中重要性另一半排首位，接著是小孩，最後才是事業，意指趙又廷目前仍在她人生中排名第一位，夫妻倆個性穩定相似，讓她直言表達欲都給了「家裡的那個人」，兩人都沒玩朋友圈，微信的大頭貼也很久沒換。

網友虧跟趙又廷有奪妻之仇。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

據《新浪娛樂》報導，一組高圓圓8年前騎單車參加活動的無PS圖曝光，據知她2001年接拍王小帥導演的《十七歲的單車》，獲得柏林影展評審團大獎「銀熊獎」，2013年劇組舉辦紀念活動，高圓圓便穿著露肩背心、短褲、腳穿涼鞋參加，可見她露出一雙白細美腿，笑容燦爛，網友回應：「我跟趙又廷有仇，別拉我」、「滿滿的膠原蛋白」、「好健康的美」。此外，另有網友近日在成都街頭捕獲野生趙又廷和高圓圓，兩人打扮低調，頭戴帽子、口罩，一路上挽著手同行，相當甜蜜，該網友也興奮寫下：「成都偶遇我的女神」。