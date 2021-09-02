【旅奇傳媒/編輯部報導】韓國觀光公社台北支社與正官庄於推出「在台即刻遊韓」【蔘入韓國】篇主題影片，動員雙方拍攝主題影片，除了帶領韓迷從吃喝玩樂等不同層面認識人蔘與韓國，還有好禮大放送。即日起至9/6(一)中午12:00前，看完影片回答影片中相關問題並完成指定任務，就有機會帶走「蔘入韓國BOX」、「天鹿EVERYTIME」、「彤人秘 美-石榴面膜」、｢高麗蔘野櫻莓飲」、「精美行李購物袋」等好禮，共將抽出999名幸運兒！

▲【蔘入韓國】篇影片活動獎品。 圖：韓國觀光公社／提供

李長儀支社長表示：「【蔘入韓國】活動不但是希望能給關心韓國的台灣朋友補補氣，也是為了向大家分享更多元有趣的人蔘面貌，希望未來開放後，能吸引各位到韓國各地來趟不一樣的人蔘Tour。」

蔘雞湯是大家到韓國旅遊時常吃的美食之一，也有很多喜歡到韓國購物的朋友將人蔘列入必買清單裡。其實韓國各地還有很多不同的人蔘吃喝玩樂景點。這次韓國觀光公社特別與正官庄一起合作推出在台即刻遊韓【蔘入韓國】，片中介紹在地韓國人如何挑人蔘、高麗蔘的特別之處、人蔘各式吃法、熱鬧有趣的韓國人蔘慶典、首爾超人氣網美打卡人蔘相關景點等。即是為了讓台灣的朋友突破普遍對韓國人蔘以”食”為主的既有印象所舉辦的推廣活動。

▲來韓國必品嘗蔘雞湯。 圖：韓國觀光公社／提供

在台即刻遊韓【劇透韓國】詳細活動資訊

活動時間：即日起至9月6日中午12:00止

參加方式：完成以下4項任務即可參加抽獎

1.訂閱【韓國觀光公社台北支社YouTube】頻道並開啟小鈴鐺

2.觀看”蔘入韓國”活動完整影片並留言回答影片中指定問題

3.按讚及追縱韓國觀光公社台北支社、正官庄粉絲團

4.填寫“蔘入韓國”活動問卷調查

韓國觀光公社台北支社

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