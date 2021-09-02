【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著新冠肺炎本土疫情穩定，愈來愈多人更注重樂活健康的生活形態，根據《OpView社群口碑資料庫》調查，「進行戶外活動」是台灣網友在解封後「最想做的事」前三名。

香港旅遊發展局以「咫尺自然·就在香港」為主題，首度線上公開香港離島秘境-坪洲，揭開在地人才知道的地道玩法。此外，走遍香港山徑步道並出版「四分之三的香港」一書的自然生態作家劉克襄，也分享他眼中比購物美食還迷人的香港郊野風光，從初階行山到專業玩法一次公開。

▲坪洲曾為工業小鎮現在則是集藝術、歷史和美食集一身的平靜小島。 圖：香港旅遊發展局／提供

工業小島蘊藏藝術新活力 坪洲必去景點大公開

坪洲全島地勢平坦，既有輕鬆易行的郊遊小徑，亦有純樸恬靜的小島風情，距離香港本島只要45分鐘船程，是遠離煩囂、放慢步調的好去處。早在清朝時期已有蓬勃的商業活動，因此漫步在島上的歷史遺跡，就像走入時光隧道一樣，荒廢的舊工廠、美麗的海灘、廟宇及充滿活力的街頭藝術，都為這小島增添獨特色彩。

▲銀洲仔亭佇立於坪洲盡頭，又擁有美譽 「天涯海角」。 圖：香港旅遊發展局／提供

銀洲仔亭與大利島 香港鮮為人知的自然寶藏打卡景點

銀洲仔亭位於坪洲盡頭，擁有「天涯海角」的美譽，只須沿著標誌走向96公尺高的手指山，再穿越小徑，就能抵達銀洲仔亭，能將南丫島、港島西邊、青馬大橋，甚至香港迪士尼樂園盡收眼底。與坪洲主島僅有一橋之隔的大利島則是欣賞美麗夕陽的最佳打卡點，等待日落之餘，經常可見大利島的居民在這跑步、釣魚，享受海風。

▲位於坪洲東灣的「龍母廟」建於1971年， 是島上最大的寺廟。 圖：香港旅遊發展局／提供

龍母廟與天后宮 承載文化習俗的歷史記憶

坪洲曾是重要漁港，因此有許多與海相關的歷史廟宇。位於坪洲東灣的「龍母廟」建於1971年，是島上最大的寺廟，供奉水神「龍母娘娘」，傳說夫婦若觸摸廟內龍床，便可增添運勢，保佑闔家平安，婚姻美滿，多子多福。另外悠久歷史的坪洲天后宮則建於1792年，獲列香港二級歷史建築，主要奉祀「媽祖」。廟內有一古老銅鐘可追溯至18世紀，廟外則豎立了一塊由漁民於清末時期所造的石碑，別具歷史意義。

▲福源牛皮廠為坪洲最受歡迎的景點。 圖：香港旅遊發展局／提供

牛皮廠 文創藝術賦予工業小島新生命

要數島上最受歡迎的景點，必定少不了隱身於坪洲大街、帶點神祕的福源牛皮廠。這間於1930年代開設的牛皮廠，現為香港三級歷史古蹟，原本已是廢墟的牛皮廠經活化後變為七彩繽紛的「秘密花園」藝術空間，牆身盡是藝術塗鴉，四處放滿由椅子、瓶罐及輪胎製成的創意裝置藝術，每個角落都是型格打卡點。許多藝術家因為喜歡坪洲的寧靜純樸，紛紛在這開設工作室，也讓坪洲變身為藝術融合大自然的好去處。

▲永安街及永興街擁有各種海鮮美食與特色小吃。 圖：香港旅遊發展局／提供

永安街及永興街 坪洲特色美食應有盡有

沒有在坪洲品嚐到在地海鮮，就錯過此行一大享受！在碼頭附近的永安街是坪洲最熱鬧的大街，也是茶餐廳和小菜館的集中地。金黃香脆的蝦多士、菠蘿包夾冰淇淋、蒸蝦糯米飯等小島特色美食，絕對會令你垂涎三尺。若想買些在地小吃和飲品，可以到街上的超市和雜貨店尋寶，別有一番風味。

▲跟著劉克襄探索香港郊野之旅。 圖：香港旅遊發展局／提供

跟劉克襄發掘台灣人所不知道的四分之三的香港

因為曾經受邀任職香港駐校作家，劉克襄自認幸運地邂逅了隱藏版的香港，他早在2006年就迷戀上被多數人遺忘的綠色香港，之後更經常多次前往香港，探索廣達香港四分之三土地的郊野風光，透過行山穿村，他重新認識了香港，更推薦台灣旅客前往香港旅遊，別錯過走一趟香港郊野。

劉克襄表示：「以繁華大都會及美食購物吸引全世界觀光客的香港，其實是座被自然郊野環繞的城市，大眾運輸系統十分便利，不到一小時的車程，就能輕易親近自然生態，只要興致一來，隨時就能到後花園走走，感受絕美的原始自然山林。而且香港步道山徑標示清楚、手機信號優良，在香港健行十分舒適。」

走遍香港郊野的劉克襄十分推薦台灣人在未來開放旅遊時可以造訪香港第一高峰：大帽山，全程緩坡易行，人人皆可輕鬆攻頂。在大帽山登山時除了享受環繞的美景，也可留意身旁的登山客，搞不好大明星周潤發就在身邊與你同行！

▲時代周刊評為亞洲區「市區最佳遠足徑」的「龍脊」。 圖：香港旅遊發展局／提供

▲最具鄉村風情的「麥理浩徑-鹹田灣」。 圖：香港旅遊發展局／提供

而對於到香港行山的新手，劉克襄則建議可以參考被時代周刊評為亞洲區「市區最佳遠足徑」的「龍脊」，與最具鄉村風情的「麥理浩徑-鹹田灣」。前往「龍脊」十分方便，搭公車就可以到登山口，只要20分鐘就可以抵達山頂觀景台，遠眺遼闊壯觀的海景及腳下渺小的島嶼，將海天一色的美景盡收眼底，因為山徑如騰飛的龍背高低起伏，「龍脊」的名字由此而來。

鹹田灣位於西貢東郊野公園內，是麥理浩徑第二段路線，可以體驗上一刻還在山林健行，下一刻大海就在身邊的對比感受，鹹田灣水清沙幼，還有兩間士多隱身林間，來一碗山水豆腐花，感受當地居民的純樸風情更是一大享受。

「咫尺自然·就在香港」網頁：

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