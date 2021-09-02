隨著本土疫情明顯趨緩，勤美(1532)旗下營建事業入帳7月起開始增溫，今年整體營建入帳金額上看55億元以上，較去年的26億元倍增，成為今年成長主要動能。外資近兩天買超1324張，投信近兩天同步買超484張，帶動近兩天股價上攻。

受惠鑄件業回溫，加上認列完工交屋營建收入較去年增加，勤美7月自結營收達17.94億元，月增81.88%，年增約85%，1~7月自結營收87.19億元，年增53.97%。

展望第三季，隨著營建案逐步遞延入帳，第三季營運預估明顯優於第二季，第四季展望仍佳，下半年營運可望明顯優於上半年。

勤美7月受惠營建入帳開始回溫，下半年預計有勤耕延吉與璞真仰睦兩案總銷超過50億元，近期碧湖案也傳出銷售佳績，勤美今年營建入帳金額有機會上看55~60億元，較去年的26億元增加逾倍。

勤美另一主要業務為鑄件事業，車用晶片缺貨雖對出貨成長有抑，但下半年隨著情況逐步改善，加上價格調漲，勤美下半年鑄件事業表現也可望優於上半年。

法人看好，勤美今年鑄件營收可望達120億元以上，超越去年的100億元，下半年隨著報價調漲，毛利率也可望改善；今年整體營建入帳金額上看55億元以上，較去年的26億元倍增。勤美下半年兩大事業看旺，營運將比上半年明顯增長，法人估全年EPS在2.8~3元，將較去年的1.47元明顯增長。