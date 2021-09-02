取自民進黨團臉書

BNT疫苗抵台，外界抨擊疫苗接種讓大學生插隊。民進黨團今天表示，18歲至22歲是到疫苗預約平台去預約登記，並沒有是否大學生的身份區別，黨團立場是按年齡層和感染風險往下降，有什麼疫苗就打什麼疫苗。英系立委羅致政也表示，沒有插隊問題，而是讓每個人有機會排隊。

疫情指揮中心開放讓18歲至22歲族群優先施打疫苗，遭抨擊是朝令夕改，讓大學生插隊的作法非常不妥。民進黨立院黨團今天上午召開記者會，黨團幹事長劉世芳表示，民進黨團立場非常清楚，就是「有什麼疫苗就打什麼疫苗」。

她說，目前在台灣已有四種疫苗，都是按照感染風險和依照年齡一直往下施打，至於18歲到22歲族群也是希望他們能夠按照唐鳳系統的公費疫苗預約平台去登記預約，這種方式不會有所謂學生或非學生身份上的區別，黨團的立場就是，有什麼疫苗就打什麼疫苗，按年齡層或者是感染風險的高低往下降，這才是正辦。

針對國民黨抨擊BNT疫苗來台，政府之前一再阻撓現在卻來搶功勞，黨團副幹事長蔡易餘表示，BNT疫苗來台要感謝民間企業，他說，政府從去年8月到今年1月持續爭取BNT疫苗，最後是因為上海復星用政治力介入，他們已讀不回，才讓政府在取得BNT疫苗受挫。

他說，BNT能在9月初爭取到，民間願意主動跳出來，替政府跟BNT原廠溝通，政府也快速處理授權，並同意原廠要求的法律免責保證，這是政府跟民間合作最好的典範，中間有很多人的參與和付出的努力，「唯一看起來沒有功勞的，就是國民黨，所以他們才根本不需要去搶功勞」。

針對18至22歲優先預約疫苗被指「插隊」，之前極力爭取的英系立委羅致政也表示，我們之前訴求重點是「提高全民覆蓋率，各年齡層無缺口」，無論是Moderna、AZ、高端都是長幼有序、由上往下施打。民眾只要不挑疫苗，23歲以上都打得到。

但他說，12至17歲造冊施打BNT，造成18至22歲族群的接種缺口。現在指揮中心同意讓18至22歲優先預約施打BNT，連接由上下往下打的AZ，讓全民沒有一個被漏掉，這也是我們訴求的目標，「只要不挑疫苗，沒有人會被遺落或落後」。因此並沒有「插隊」問題，而是讓每個人不論年齡都有機會「排隊」。