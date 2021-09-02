人民直接評鑑法官新制度，司改會提出批評及建議，對此，司法院表示，近年來法官開庭態度已有明顯改善，新的法官評鑑制度由7成以上外部委員組成，且會主動協助民眾，律師公會也可以提出評鑑聲請，司法院也會持續精進法官評鑑制度，回應民眾期待。

司法院表指出，從法官法「個案評鑑新制」施行以來，積極提供民眾申請評鑑管道，並協助諮詢事宜。法官評鑑委員會受理民眾提出之評鑑申請後，均善盡積極主動之調查義務，包括調取法庭錄音並行勘驗、通知民眾補正等。

此外，新制之法官評鑑委員會委員共13人，其中外部委員9人（學者及社會公正人士由原本之4人增至6人、另有律師3人），占全體委員近7成，以廣納社會各界多元觀點，獨立、公正行使權限，以增進人民對於司法客觀、公正之信賴。

外界指稱評鑑委員多屬體制內人員，司法院澄清，與事實不符，且司法院解釋，個案評鑑新制實施以來，去年7月17日至今年7月31日止，法官評鑑委員會共計收案300件，審結159件，其中有1件成立，並送職務法庭審理。