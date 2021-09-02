富達國際表示，富達國際針對全球約4900家公司透過專屬的永續性投資評級（簡稱ESG評級）進行評等，並歸類為A級至E級，且從相關分析結果顯示，歷年股息增長與ESG素質呈現明顯的正相關。

富達國際投資總監Matthew Jennings表示，尋求股票收益的投資人選股時一般會追求兩大目標，一是具有吸引力的股息率，二是潛在的股息增長。根據富達研究顯示，企業的永續特質與其歷年股息增長間存在關連性。雖然過去表現不代表未來表現，但藉著研究過去的數據發現，在多種經濟情境下，ESG領導者似乎均較ESG落後者更有能力長期提供具有吸引力的股息增長，而穩定的股息增長則有助緩解部分因物價上漲造成的影響。 富達國際表示，平均而言，永續性投資評級為A級企業的歷年股息增長比例最高，平均增長超過5％，而D級和E級企業的平均股息增長比例則最低。此趨勢並不完全是線性的，因為被評為E級企業的樣本較少，使個別公司的數據較其他評級組別的中間值出現較大偏差。