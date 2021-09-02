北市勞動局今年持續與各社區大學合作開設勞動教育課程，9月7日起，與大安社區大學攜手推出「生命中的勞動詩行」及「性別勞動影展」等精彩系列課程，探索勞動相關的現代詩與影像的故事世界。勞動局長陳信瑜表示，社大配合防疫，貫徹「防疫不亂、學習不斷」，誠邀民眾報名參加。

陳信瑜表示，雖適逢疫情，北市社區大學配合政府防疫管理指引，目前已陸續復課，並持續將勞權意識深耕社區，讓勞動教育能夠走入社區、在地經營，與民眾生活零距離。

陳信瑜提到，9月7日起，大安社區大學將推出「生命中的勞動詩行」及「性別勞動影展」等精彩系列課程，帶領民眾運用現代詩的創作技法，表現社會各行業受疫情衝擊的勞工心情，並以文字與拼貼畫表現工作責任意象，以及透過影像敘事的觀影角度，看看其他國家的勞動故事。

勞動局補充，9月7日推出的「生命中的勞動詩行」系列6堂課網站透過繪本、現代詩與插畫，帶領民眾深視勞動者的勞動處境與生活場景，並透過書寫認識詩所具有的社會性和政治性，促使更多人去認識勞權議題。

10月26日起陸續推出「性別勞動影展」系列6堂課網站在，帶領民眾從影片中看見不同性別、種族的職場處遇，以及女性面對職場騷擾及不公時，如何勇敢面對，並搭配目前擔任勞動局「勞動事務學院」講師的張軒豪律師及任職律州聯合法律事務所闕士超律師主講的勞動議題講座，進一步探討相關勞動法令如何保障職場勞動權益。

勞動局表示，歡迎有興趣的民眾一起來探索勞動詩與影像的世界，有興趣的民眾可連結GOOGLE報名表單，更多詳情可電洽02-2391-5081#12洽詢。

另外，勞動局廣受好評開課秒殺的「勞動事務學院」，也已於8月18日起開放8月底至9月課程報名、9月17日上午9時起開放10月至11月課程報名，還有即時學習勞動法令的勞動教育線上學習資源懶人包，歡迎民眾多多參與。