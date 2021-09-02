周治平的新歌〈中年男子〉MV邀集眾好友一同拍攝。（尚時代文創娛樂提供）

周治平推出新歌〈中年男子〉。（尚時代文創娛樂提供）

方季惟在5月中疫情爆發前2天，當時正忙於拍攝大愛劇場《觀音對我笑》，好友周治平新歌MV碰巧也在宜蘭取景，剛下了戲上1秒才扮演劇中人物80歲角色的方季惟情義相挺，頂著老妝趕到MV拍攝現場，換上少女學生制服與何方在周治平的新歌〈中年男子〉MV中飾演校花閨蜜。方季惟、何方2位凍齡女神穿上高中制服絲毫無違和感，逆齡上演限定版「我的少女時代」。

方季惟、周治平這幾年經常在演出中同台，曾互為擔任對方演唱會的嘉賓，這次周治平出專輯，睽違25年再進錄音室錄製新歌，距離上1張專輯《風花雪月作品集II》發行1996年，距今已25年，周治平醞釀了整整10年的作品，在經紀人董子穆近連續好幾年多次催促下，終於再進錄音室錄音，周治平承諾歌迷今年一定會推出新專輯。

周治平新歌MV除了美女校花方季惟、何方友情客串，由第28屆金曲最佳演唱組合Mr.Miss開場，主持天王胡瓜相挺站台，更邀來音樂圈老友薛忠銘、王治平、陳美威、侯志堅等一起加入MV拍攝，足見周治平的好人緣。久未露面的何方除了在好友MV中客串，更透露正在準備新單曲錄音及新書，預計年底前發行；方季惟殺清大愛劇場《觀音對我笑》後，原預計下半年展開演唱會，無奈碰上本土疫情爆發，打亂原先計劃，但她樂觀以對，緩和工作腳步也讓自己好好休息。