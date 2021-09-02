37歲南韓性感女王孫淡妃因精湛舞技被封為「女版Rain」，去年在韓劇《山茶花開時》中的表現讓她的事業再攀高峰，然而她卻被爆曾和43歲金姓詐欺犯交往，對方詐騙的金額高達台幣2億7700萬元，這些錢卻全部被他砸來追孫淡妃和其好友鄭麗媛。

據韓媒報導，金男曾送孫淡妃高單價禮物，還替她還錢給鄭麗媛，而鄭麗媛也收到金男送的Mini Couper名車，這些禮物都是用詐騙而來的錢買的，孫淡妃疑似不知情，還多次和金男合照，而金男也宣稱和孫淡妃有過情侶關係，還是有計畫性地接近女方。

孫淡妃多次和金男合影。（圖／翻攝自이슈사이다YouTube）

金男聲稱自己繼承價值1000億韓元（約新台幣23億元）遺產，還曾炫耀過數十輛超級跑車、船隻和豪華泳池別墅，都是在為靠近女神鋪路，2019年孫淡妃在拍攝《山茶花盛開時》，金男對孫淡妃的助手表示，「她是我的菜，我真的很想見見她。」藉此得到女方的聯絡方式。

金男開始不斷送上精品服飾，甚至還有保時捷、飛雅特汽車等等，之後他很快要求孫淡妃返還這些東西，但孫淡妃最後只還了1億韓元（約240萬台幣），孫淡妃也表示，和金男詐欺事件無關，曾收的禮物也全數歸還，鄭麗媛也否認男方說法，此案甚至還牽扯到另一名女星朴河宣，但經紀公司也迅速否認。