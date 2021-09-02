行動支付申辦種類。(台中市政府提供)

台中市長盧秀燕日前宣布將推出「2021台中購物節」，祭出具吸引力的方案，鼓勵全國 民眾到台中消費，搶攻中央千億振興券商機，市府經濟發展局也鼓勵店家參與「行動支 付倍增」計畫，前2000名可享手續費1000元補助優惠、台中購物節期間行動支付消費 金額「三倍」累計、及9大支付平台業者聯手導客及線上線下行銷等多重好康，啟動 「零接觸」模式，搶搭購物節熱潮。

經發局長張峯源表示，為搶搭「2021台中購物節」熱潮及中央振興券千億商機，許多店家均趕辦行動支付，並異口同聲表示「疫情期間想做生意搶商機，行動支付絕對是標準配備！」，經發局已辦理2場次申辦宣導說明會，後續13場次也將在全市各區陸續開辦，主動出擊協助店家精準掌握商機。

張峯源指出，市府行動支付計畫啟動迄今，已超過1000家店家參與，其中包含中友百貨、芋樂大世界、裕毛屋、霧峰酒莊、中聯百貨、喜利廉餅店、麒麟峰溫泉、藍馨堂餅 店、新月梧桐、五花馬水餃館、昨日花捲、三次魚屋、福屋拉麵等知名在地業者，業者 提到疫情期間多數消費者提出行動支付結帳需求，對市府推動行動支付表達支持與感謝。

經發局說，隨著數位經濟發展，行動支付已成為全球趨勢，加上今年疫情造成民生內 需產業衝擊影響之下，越來越多民眾購物選擇無現金交易，根據資策會統計，截至去年 全台行動支付使用普及率已達67.5％，零接觸商機蓬勃發展，台中市為全台工商業第二大城，公司行號約21萬餘家，其中以中小型餐飲及零售業者占大宗，市府拚經濟也顧防疫，在推出「2021台中購物節」吸引消費之際，也鼓勵店家參與「行動支付倍增」計畫，提升民眾消費意願及信心。