桃園市44歲溫姓男子上月23日接種高端疫苗，25日工作時卻送醫不治。溫男解剖時，詢問法醫「是否能加驗免疫螢光反應及血小板第4凝血抗體？」卻遭拒絕。桃園地檢署回應，已向法醫研究所轉達死者家屬希望，但此為法醫研究所專業，會尊重專業判斷。

家屬想釐清溫男死因是否與接種高端疫苗有關，但溫男解剖完後，家屬詢問法醫「是否能加驗免疫螢光反應及血小板第4凝血抗體？」，法醫當下卻回應驗那個沒有意義。

桃園地檢署說，檢察官年8月26日相驗溫姓死者大體後，因家屬質疑死因疑似與死者生前施打高端疫苗有關，為求慎重，8月30日上午率法醫就死者進行解剖，並已向法醫研究所轉達死者家屬希望加驗免疫螢光反應及血小板第四凝血抗體之訴求。

檢方說，有關檢驗過程及項目，屬法醫研究所專業事項，亦會尊重法醫研究所之專業判斷，由於目前尚未取得法醫研究所之解剖報告，將於取得解剖報告後儘速向死者家屬說明並提供必要之協助。