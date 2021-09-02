全球新冠疫苗分配不均之際，美媒引述美國政府的數據指出，自3月以來，美國至少丟棄了1500萬劑新冠疫苗，其中很大的原因可能在於美國多數施打機構傾向有人來就開瓶，以讓更多人接種，不像台灣會估算預約人數足夠才開瓶，因此丟棄了很多殘劑。

美國疫苗浪費頻傳，密西根州6、7月丟掉15萬劑新冠疫苗。

至今台灣政府採購及民間、國際捐贈的疫苗劑量共約1300萬劑，不過美國國家廣播公司新聞網（NBC News）1日報導，根據從美國CDC取得的數據，自3月以來，美國至少丟棄了1500萬劑新冠疫苗。

這些數據主要來自美國4大全國連鎖藥局，沃爾格林（Walgreens）丟掉近260萬劑，CVS藥局（CVS Pharmacy）丟掉230萬劑，沃爾瑪（Walmart）及來愛德（Rite Aid）分別丟棄160萬及110萬劑。

不過CDC的數據還不是全貌，當中並不包括俄亥俄等7個州，也未涵蓋美國國防部、聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）等聯邦政府機構的數據。

此外，丟掉的疫苗劑量也隨著月份增加，3、4月丟棄的疫苗劑量不到百萬，6、7月份分別丟棄440萬及470萬劑。

CDC的報告並未說明疫苗被丟棄的原因，報導指出，下面幾種狀況通常會導致疫苗被丟掉，包括：瓶身破裂、疫苗被稀釋、冷藏設備故障、未開封疫苗劑量未達應有標準，以及開封後的剩餘殘劑。

實際上殘劑可能是美國會浪費這麼多疫苗劑量的重要原因。CDC發言人諾德隆德（Kristen Nordlund）在回應報導時指出，疫苗接種單位不錯過讓任何人施打的機會是很重要的，「就算這麼做可能會增加殘劑機會。」

CVS藥局也回應指出，「雖然我們很遺憾必須清掉疫苗，但是我們非常驕傲至今已經協助接種超過3000萬劑疫苗，在拯救生命及改善疫苗浪費兩個選項中，我們永遠會選擇前者。」

沃爾格林、沃爾瑪及來愛德則未回應報導，不過沃爾格林5月時曾強調，「我們的目標永遠是確保每一劑疫苗都用到。」

德州衛生部發言人安彤（Lara Anton）表示，德州指示疫苗接種單位，當有人來時就優先讓他們接種，不用等到湊到能打完一瓶疫苗的足夠人數才開瓶。

美國鼓勵人來就打的接種方式，與台灣許多醫院、診所事先估算足夠人數才開瓶，甚至開放殘劑預約的作法相當不同。

報導指出，疫苗裝瓶的方式也是造成疫苗浪費的原因之一，其他疾病的疫苗通常是1瓶裝1劑，不過莫德納新冠疫苗一瓶最多可以裝15劑，輝瑞/BNT疫苗最多可裝6劑，嬌生可裝5劑。

一旦開瓶，時鐘就開始倒數，莫德納疫苗必須在開瓶後12小時內用掉，BNT及嬌生必須在6小時內用完，否則就得丟棄。一瓶填裝這麼多劑量，加上時間緊迫，都可能導致疫苗浪費。

CDC的數據顯示，美國丟掉的疫苗劑量，甚至比許多現在疫情仍相當嚴重的貧窮國家所接種的疫苗劑量還多，例如人口數約3000萬的尼泊爾，目前只接種970萬劑；人口僅490萬人的喬治亞，至今也只施打110萬劑而已。美國至今分派4.38億劑疫苗至全國各地。

英國華威大學（University of Warwick）全球公衛法副教授西卡拉拉（Sharifah Sekalala）砲轟，現行系統完全「失敗」，富國買完疫苗後，還要想沒用到怎麼辦。