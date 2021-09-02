有意尋求穩定正職的求職朋友注意了！新北就業服務處與台塑企業南亞公司攜手合作，9月7日(二)上午10點至12點，在樹林火車站後站廣場舉辦專案徵才，現場釋出「南亞電路板」及「南亞塑膠」的作業員、操作員、品檢員、機械電機保養員等600個工作機會，平均起薪為33K，最高起薪可達43K，歡迎社會新鮮人及有轉職、求職需求民眾把握2小時的直接面試機會，踴躍前往參加。

由於徵才活動必須嚴格落實相關防疫措施，當天除了量體溫及酒精消毒，資料填寫區、廠商面試區，不僅增加壓克力隔板，也均有依照梅花座安排。現場還會進行必要的人流管控，以確保參與者都能有安全的社交距離，還請市民朋友多多體諒。

勞工局長陳瑞嘉表示，南亞公司為「台塑四寶」之一，隨著電路板產業的載板需求量大增，南亞看好新北產經位置優勢及眾多人才，擴大招募500個職缺，工作地就在新北市樹林區；另外南亞塑膠提供100個職缺，工作地則分布於泰山區、樹林區及桃園龜山區，也擴大周邊地區的就業機會。

就業服務處長林澤州表示，新北市為全台人口最多的城市，具有產經地理區位優勢，歡迎各企業到新北設廠，就服處絕對會積極協助辦理專案徵才，提高在地就業率。南亞公司也表示，公司極為珍視員工，提供友善安全的職場、紮實的訓練及良好的薪資福利，讓員工在生活方面無後顧之憂，工作上自然就能充分發揮潛力，歡迎加入南亞的大家庭。

此外，9月就服處持續推動「新北週週有徵才」！9/9(四)汐止連興廣場、9/15(三)土城區公所、9/16(四)中和秀峰市民活動中心、9/24(五)中和民德市民活動中心、9/28(二)板橋和平公園市民活動中心、9/29(三)新莊中港大排願景館廣場及新店行政園區3樓辦理聯合徵才，有興趣的民眾可上「新北市人力網」或洽0800-091-580(您就業，我幫您)，將有專人服務。