海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，12吋晶圓產業景氣上升循環將比外界預期得更強勁、且維持時間更長，聯電（2303）鎖定22、28奈米製程的策略，恰好命中產業甜蜜點，初次納入研究範圍、給予「優於大盤」投資評等，推測未來12個月合理股價90元。

隨成熟製程報價不斷上漲，外資圈幾乎異口同聲讚好聯電基本面強勁，高盛證券賦予前無古人的102.8元推測合理股價，多家外資研究機構給出的目標價也都在70～80元間，顯示對聯電前景高度看好。

蒲得宇指出，在訂單動能上，受惠三星OLED DDI、ISP、PMIC、DDI與車用相關產品需求，聯電的22與28奈米製程、40與45奈米製程、55與65奈米製程、80與90奈米製程，加上8吋晶圓的產能利用率至年底都將超過100％，供應十分緊俏，因整體成熟製程產能擴張有限，不但看好半導體上升循環將延續到2022年，研判聯電28～90奈米等成熟製程接下來亦將持續漲價。