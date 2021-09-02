連鎖餐飲業者八方雲集（2753）1日截止公開申購，有望擠下豆府（2752）成為餐飲股后的氣勢助陣下，期間累計吸引30.66萬筆申購單，以釋出的1320張股票計算，在未扣除不合格單的情況下中籤率僅0.43％，總計凍資475億元。

八方雲集作為下半年首檔轉上市股，以及近5年首檔掛牌上市的餐飲股，掛牌前夕就話題十足。先前競價拍賣合格投標數量達1.59萬張，得標率25.6％，得標加權平均價格落在165.53元，後以每股155元承銷價辦理公開申購，1日興櫃收盤均價180.5元計算，每位中籤戶隱含2.55萬元潛在報酬。

八方雲集旗下除「八方雲集」與「梁社漢排骨」兩大品牌外，去年也宣布收購丹堤咖啡69％股權，今年在本土疫情爆發期間，因門店消費型態以外帶、外送占比較高，業績仍能維持高檔，整體營業額逆勢成長17.67％，上半年稅後盈餘與每股盈餘更分別繳出2.83億元、4.71元佳績，同時超越瓦城與豆府，成為觀光業的每股獲利王。