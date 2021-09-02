據環保署統計，我國每年約使用乾電池1萬1000公噸，但獲得回收僅有約4000公噸，回收率約4成，環保署會推出廢乾電池回收限時加碼活動，邀請民眾把家中棄置的電池拿至包括統一超商、全家便利商店、台糖蜜鄰超市及愛買量販店回收，每500公克可獲11元購物金，將從9月8日起跑。

環保署表示，本次活動以每半公斤為單位，以3號電池為例，約為20至25顆，除了車用大型電池外；通路業者說，除了車用大型電池外，一般日常使用的廢乾電池都可以參與回收，除了菸酒與代收代售服務不能折抵，其餘民眾可以自由折抵。

環保署回收基管會副執秘魏文宜表示，環保署每年都會祭出乾電池加碼活動，去年活動期間共回收130噸，今年目標希望達到200噸。

環保署回收基管會執秘謝炳輝說，乾電池回收率較低，推測是由於電池較小，民眾可能隨手就會亂丟，建議民眾可以自備回收筒回收家中不用的廢電池後再送至各回收點回收；他提及，除了一般的三號電池、四號電池外，行動電源也可參與此次活動，提醒民眾若有廢棄的乾電池可至清潔隊、超商等站點回收。