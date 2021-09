第76屆聯合國大會訂於紐約時間9月14日在聯合國總部開議,並於9月21日至27日舉行總辯論。外交部主任祕書徐儷文表示,政府今年除洽請友邦在聯大總辯論為我國執言外,也請友邦為我國致函聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres),敦促秘書長恪守聯合國憲章原則,正視台灣2350萬人長期被不當排除在聯合國體系外的問題。

徐儷文說,政府今年推案的三大訴求具有延續性,分別為:第一、聯合國應立即採取行動解決2350萬台灣人民被不當排除在聯合國體系外的情形;第二、聯合國不當剝奪我國人及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利,應立即匡正;第三、聯合國應確保台灣有權平等、有尊嚴參與實現「永續發展目標」(SDGs)相關會議、機制及活動,並做出貢獻。

為向國際社會明確傳達訴求,外交部長吳釗燮在國際主流媒體以「想像納入台灣-更具韌性的聯合國體系」(Reimagining A More Resilient UN System With Taiwan In It)為題發表專文,強調儘管聯合國體系在陸施壓下,持續錯誤引用聯大第2758號決議不當排除台灣參與,我國仍願克盡己力在聯合國體系扮演建設性角色;外交部也規劃製作呼應聯大主題的短片,彰顯台灣對人民權利的重視,並以積極行動落實SDGs。

徐儷文指出,政府將在聯大期間舉辦有關「國際人道關懷」、「永續發展」、「科技防疫」等主題的周邊活動,緊扣近年「台灣為全球落實SDGs之重要夥伴」的推案主軸,增進國際社會瞭解台灣貢獻區域及全球的強烈意願,展現台灣是全球抗疫及疫後復甦不可或缺的堅實夥伴。

徐儷文強調,爭取參與聯合國是一項長期性工作,雖然艱鉅,但在政府與民間多年來共同努力之下,國際社會的支持持續提升,中華民國政府誠摯感謝友邦及友我國家對台灣推動參與聯合國體系的支持及協助,並再度呼籲聯合國正視台灣對全球疫後復甦及永續重建所能做出的實質貢獻及回饋國際社會的決心。現在正是聯合國接納台灣、讓台灣幫忙的時刻,聯合國應立即採取行動接納2350萬台灣人民的參與。