晶圓廠台積電(2330)、聯電(2303)針對代工產能持續喊漲，也將矽智財供應鏈同步受惠，近期股價也掀起一波漲勢，M31(6643)今一口氣衝上漲停，智原(3035)開低走高後陷入震盪，漲幅最高達5%，盤中收斂到2%左右，力旺(3529)股價衝高到1715元後回落，盤中站穩小漲，矽智財族群整體市場交投活絡、匯集人氣。

M31今日在矽智財族群中一馬當先，衝上漲停。M31上半年營收結構為授權金佔比營收86.7%、權利金佔比13.3%，年成長分別為2%、28%，其中權利金主要成長來自DDI、IOT量產及晶圓漲價亦會挹注，台積電也是M31重要合作夥伴，故隨著晶圓廠端掀起漲價，M31也將順勢受惠。

M31看好下半年營收逐季回升，只是今年整體營運仍受到晶圓產能吃緊、疫情影響新案開案進度及美元弱勢拖累，但長線成長趨勢不變，後續成長來自製程往前推升、更多AI(人工智慧)、5G、HPC(高速傳輸)、SSD和車用相關高速傳輸介面需求，還有為高通客製化IP等服務貢獻。

聯電自去年起對晶圓已經啟動數波調漲，聯電為智原最大合作夥伴，隨著聯電擴產、漲價等，智原IP權利金也會增加，此外，聯電積極擴充12吋28奈米製程，將提供智原在28奈米製程產品的營收比重大幅上揚，未來2~3年智原逐漸量產的新案，也會以28奈米以下製程為主。

至於力旺，則是台積電長期嵌入式IP供應商，由於力旺的權利晶片是以每片晶圓售價為計價單位，且力旺目前最大收益的驅動晶片與電源管理晶片等客戶多在台積電投片，據悉，本次台積電調漲此類成熟製程代工價，且幅度高達二成，對力旺營收、獲利將提供加乘效果，營運增溫可期。