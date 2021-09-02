香港選委選委會界別分組選舉將於9月19日舉行，據了解，港警為防止有心人士干擾選舉，動員警力規模將參照今年七一最高規格保安部署，初步預計動員最少數千至近萬警力嚴密布防，除在票站內外派員駐守，在鬧區、人群聚集處、港鐵站等重要地段，都將調派大量警員密集巡邏。

《星島日報》報導，此次選委會選舉共有412名候選人，競逐364個席位。另有23個界別分組毋須舉行選舉，其中603名候選人自動當選。

報導引述消息人士透露，以往選舉日主要發生的問題，多涉票站拉票區衝突或不同支持團體與對手有衝突而作出投訴等，但此次選委會選舉，是完善選舉制度下的新產物，不論在參選資格及界別分組與過往有別，不排除有人不想選舉順利進行，「可以利用很多方法去干擾，不一定針對候選人、票站，可以針對任何事物，令選舉氣氛不和平。」

消息人士表明，確保選委會選舉順行進行是非常重要的工作，警方關注任何可能出現的影響，會作全方位評估部署，「兩個月前，相信都無人想到七月一日，（在銅鑼灣鬧市）突然有人會拿刀刺向警員再輕生，這些無可能不關注，要慎防在大日子重演。」

據悉，香港警方會參考今年七一回歸日的高規格保安布防，初步計畫在選舉當日動員最少數千至近萬警力布防，全日將作高姿態站崗及巡邏，預防激進行動發生，「讓人明顯見到警方的保安部署」，起震懾作用，並可即時應對突發情況。

除在票站內外「駐兵」，據悉警方同時在附近一帶布防，甚至在鬧區街市、人潮聚集地方都「駐重兵」，軍裝及便衣人員也出動，避免有人意圖滋事。其他重要建築物、港鐵站等亦加派人員站崗。而回顧七一保安布防，反恐特勤隊、多個總區應變大隊亦出動，又安排水炮車及裝甲車在指定位置候命，並擬在過海隧道及主要幹道設路障，及不排除封鎖維園以防人群聚集等。

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