大陸國新辦8月31日剛表示要努力實現全體人民住有所居，同日晚間廣州市住房和城鄉建設局就發布了《關於建立二手住房交易參考價格發佈機制的通知》，首批針對包含位天河、越秀區等96個成交活躍的熱門住宅社區制訂出二手住房交易參考價格。

值得注意的是，根據多家陸媒綜合報導指出，例如之前仲介報價每平方公尺18萬元（人民幣，下同）左右的價格，如今二手房交易參考價全都在10萬元以下，最高降幅超過50％。

此次最新發布的《首批熱點區域住宅社區二手住房交易參考價格表》涉及天河、越秀、海珠、番禺、黃埔5個熱門區域、96個社區，其中天河區就占有54個，包含保利心語花園，中海花城等熱門高端價格都在名單之上。

具體價格差異上，舉例天河區的保利心語花園是此次參考價最高的社區，為每平方公尺9萬6957元，但之前部分仲介平台上的成交均價則達到15萬3838元。

觀察稍早已先祭出二手房指導價的深圳，據《中國基金報》報導，截至8月27日的深圳8月二手住宅成交量為1842套，預計單月成交量約2000套，較上年同期下跌繼續超過8成，維持2012年以來除春節月份的最低值附近。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析，此次廣州發布二手房指導價符合預期，在一線城市中廣州房價上漲動力略強。當一手房價格管控後，二手房仍明顯炒作。隨著二手房參考價發布，廣州二手房量價都會有下跌可能，銀行信貸也會進行參照，一些私下亂漲價的操作也會繼續被管控。