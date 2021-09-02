辣模網紅「Yumi.k」擁有G罩杯傲人身材，因為沒穿內衣看楊丞琳演唱會爆紅，常在IG曬出性感照的她，已經累積超過115萬人追蹤，近來她曬出在公車上的自拍照，一對傲人上圍幾乎要將上衣撐破，讓網友看的血脈賁張。

Yumi.k在IG曬出搭公車的自拍照，只見她戴著帽子和口罩，並將一頭烏黑秀髮垂放在胸前，不過最搶盡眾人目光，莫過於一對傲人上圍，幾乎要將身上穿的U型背心直接撐破，深邃事業線更是讓人看了鼻血直流，不過有眼尖網友發現Yumi.k似乎沒有穿內衣，稍不慎恐怕會直接露點，清涼養眼的照片再度引發話題。

這一身破尺度的火辣照片，短短時間就吸引將近萬人按讚，紛紛留言：「性感美女，讓人看的受不了了」、「是搭哪一路公車，想要上車坐你旁邊」、「這身材好到太誇張了吧」，她也好奇詢問：「坐公車通常都坐哪個位子？有時候肚子很脹時，還真怕有人讓位給我」，網友們也紛紛回應：「我都站的呢」、「就坐你旁邊」、「坐後座空間」。

Yumi.k之前透露有固定去按摩的習慣，疫情趨穩之後，讓睽違已久到店裡報到的她相當興奮，只見她對著鏡頭閉眼嘟嘴賣萌，還附上一張全裸僅圍著紅色浴巾的照片，不僅全身雪白肌膚全被看光，一條浴巾更是隨時都要滑落的樣子，遊走尺度邊緣的辣照，讓一票網友陷入瘋狂。