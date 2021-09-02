新北市議員張志豪爆料，中和板南路某店家多次遭人檢舉，卻順利登錄新北食安平台列表，質疑平台資訊不實，無法保障民眾健康，更質疑店家是幽靈餐廳。新北市衛生局表示，該店有登記非幽靈店家，今年衛生局2月起迄今共查核5次，針對環境衛生等問題共裁罰9萬元，已將該業者列為重點查核對象，不定期追蹤以確保消費者食品安全。

張志豪表示，中和板南路餐廳，被多次踢爆食物品質不佳，於外送平台上所登錄地址也不是餐廳，但新北食材登錄平台，竟有該公司登錄資料，且登錄資訊與販售食物內容根本不同。

張志豪今日至板南路餐廳現勘，現場大門深鎖，但可聞到油煙味，代表現場正常運作中。他認為，防疫期間外送平台的需求大，但新北市食安管制漏洞多，食安根本就是做半套，要求衛生局應確實查核食材登錄平台上店家外，也應針對外送平台上的店家稽查，別傷害民眾健康。

衛生局指出，該餐飲公司採多角化經營型態，有公司登記並具食品業者登錄字號，該公司其中一項品牌因為在美食街設立櫃點，屬新北食安自治條例公告須揭露食材資訊的對象。

衛生局表示，經查其揭露資訊尚未完整，已命其限期改正，如屆期仍未改正，將依本市食安自治條例處3000至10萬元，得按次處罰至改正為止。