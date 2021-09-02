準備面對Metaverse「元宇宙」的時代來臨，結合了AR 擴增實境、VR 虛擬實境和MR 混合實境的XR產業，可是將引領大眾進入未來科技想像的第一大步，在全球COVID-19疫情爆發以來，雖然已經造成了嚴重的經濟損失，更不僅限於單一產業或國家地區，更從此改變了人們的工作型態及生活習慣線上虛擬化，自2018年起就開始推動的「XR EXPRESS Taiwan」計劃，就正正是臺灣國家XR產業品牌，更是以XR新創培訓、國內外參展爭取訂單、國際PR推廣為主軸，為將臺灣的XR產業帶領到國際舞臺的一大推手，同時也是將XR推廣到不同產業的重要平台。

XR EXPRESS Taiwan推出了臺灣產業第一個XR優秀企業與產品選拔「XR創星金點大賞 XR Golden Awards」，為國內首個虛實整合的頒獎典禮。（XR EXPRESS Taiwan提供）

「XR EXPRESS Taiwan」表示，自2020年起就已呼應國家總統蔡英文所提出「六大核心戰略產業」政策，除了協助國內XR新創企業拓展至海外市場之餘，更致力於推動XR科技與工業、防災、場域、會展、娛樂、醫療等各種不同領域的結合，以促成國內跨產業創新採購、引領產業數位轉型，讓臺灣XR企業真正的走出國際，「相信XR科技所帶來跨時間、空間的特性，將能在邁向後疫情的時代，為經濟發展開啟更多的機遇，期待未來進入5G、Mataverse時代，將會有更多優秀的臺灣新創登上國際舞臺。」

「XR EXPRESS Taiwan」在短短3年間，不僅已輔導超過300家XR新創事業，國內XR新創企業數，也自2016年初始約50家，至今已成長達4倍、近200家的規模，更累積開拓了北美、歐洲、東南亞、東北亞等地區，共7國、13個城市的XR相關協會、加速器等關鍵聚落，與臺灣XR新創企業合作，建立起國際的交流渠道，加深國外對臺灣如遊戲、5G、資通訊等XR生態圈、應用領域的了解，同時也讓「XR EXPRESS Taiwan」成為臺灣XR產業首要的國際接洽窗口平臺，成功於國內外獲得訂單總價值超過新臺幣13億元的成績。

XR EXPRESS Taiwan在高雄義大舉辦XR COOP Solution活動。（XR EXPRESS Taiwan提供）

而在近兩年的全球疫情當中，「XR EXPRESS Taiwan」仍馬不停蹄地利用不同方法把臺灣的XR新創企業帶到國際，利用臺灣的XR科技，去打造跨時間與空間的應用之餘，更透過全球焦點的趨勢如5G跨域應用及元宇宙等議題，拓展臺灣XR產業國際能見度，更是獲得了歐美主流媒體報導，讓在地XR產業在艱難的疫情當中，也能讓世界看見台灣。

就連在臺灣本地發展中，「XR EXPRESS Taiwan」也開創了不同的新型態產業交流，像是讓跨領域產業了解XR的多元應用、媒合XR新創與企業高階經理人XR CEO Connect 以及XR CO-OP Solution等活動，間接促成了文化科技產業聯盟效法，推出文化科技產業聯盟CEO Connect，其創新推動的方式亦獲得國內其他推動單位之認同並借鏡執行。

今年由XR EXPRESS Taiwan舉辦的「XR Golden Show & Metaverse: The Future of XR」論壇中，請來了來自包括NVIDA、HTC VIVE、Lootex、VAR LIVE、KBGP及XR Associates的6位業界講師，親身分享對XR在「元宇宙」的未來世界中的機會與挑戰，讓大家更了解XR的趨勢應用與發展。（XR EXPRESS Taiwan提供）

另外還推出了臺灣產業第一個XR優秀企業與產品選拔「XR創星金點大賞 XR Golden Awards」，為國內首個虛實整合的頒獎典禮，創下了最高15萬人同時在線收看的紀錄；在今年更是率先以Metaverse「元宇宙」為議題，推出亞洲第一場Metaverse「元宇宙」國際級菁英專家論壇，共同討論臺灣於Metaverse概念的發展潛力與利基，同時結合線上虛擬展覽，向超過2000個國內外投資人、產業專業人士及媒體，同步展示國內20家優秀XR企業的產品。

XR EXPRESS Taiwan到勤業眾信對潛在投資人進行XR產業白皮書分享。（XR EXPRESS Taiwan提供）

而且為了讓企業及政府相關單位能持續掌握臺灣XR產業發展概況，與獲得業者具體反饋，「XR EXPRESS Taiwan」也於3年間進行了兩次臺灣XR產業調查，並發表產業發展白皮書(2018年、2020年)，以中英文刊物實體／線上寄送予逾國內外近千個企業、公協會、學研團體等，亦與臺灣虛擬及擴增實境產業協會合作，拜會政府部會機關以進行政策建言，同時也讓國際媒體、重要XR社群、投資人組織，能夠更掌握臺灣XR產業生態圈與新創發展，吸引了更多加速器跟國際企業如Spark Labs、高通等來臺徵選XR新創，真正的把臺灣的XR新創產業與國際鏈接。