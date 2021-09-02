30歲朝日電視台女主播弘中綾香外型清純、形象健康，曾在公信榜「最喜愛女主播排行榜」中奪冠，但她最近被爆在家與四個朋友開酒局派對，遭到電視台給予警告處分。

根據日媒《週刊新潮》報導，弘中綾香在家中辦酒局慶生派對，邀請四個朋友同歡，畫面中，她穿著黑色的上衣和短褲，露出雪白玉腿，對著鏡頭擠眉弄眼，手捧蛋糕的男性為弘中綾香就讀慶應大學時認識的同學，現在於日本電視台（NTV）任職，一旁的桌面擺滿食物及一瓶瓶美酒，有幾罐甚至堆在桌下，不難看出玩得有多盡興；這張照片於8月22日上傳在私人SNS社交平台帳號，設定只給朋友看，並非公開，卻莫名其妙傳到媒體手中，私下開派對的行為才曝光。

弘中綾香違反公司禁令，私下與多名好友開酒局。（圖／翻攝日網）

由於日本目前疫情嚴峻，東京每天都有破4000人確診，再加上朝日電視台之前已有員工參加酒局派對而不幸感染新冠肺炎，以及員工在KTV喝醉，發生摔倒等事故，朝日電視台明確規定內部同仁無論人數多寡和時間，嚴禁參加任何相關聚會活動，因此向不守規矩的弘中綾香進行警告懲罰。

事實上，這已經不是弘中綾香第一次出包，學生時代周旋多男拍的貼臉親密照慘遭公開，又被一名自稱是大學同學的人爆料，弘中綾香2009年出席一場大型的豪華派對，起初對氣氛不太適應，不過進入狀況後，很快地就和派對中的男生們玩在一起，勾脖、摸頭、擁抱等來者不拒，並在活動結束後，馬上和其中一名男子交往，雖然戀情很短命，但弘中綾香很快又搭上另一名運動型男子，感情史相當豐富，當時被許多同學熱烈討論。

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