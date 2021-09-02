高雄港17號碼頭9月1日發生貨櫃傾倒意外！1艘停靠碼頭的「大洋」輪進行裝貨作業時，貨櫃中裝載包裹的籠子雖有繫繩但門卻未關緊，導致高金航運堆高機載運貨櫃180度急轉時，籠子撞擊貨櫃門，造成大批包裹掉落地，所幸無人受傷；影片被人PO上臉書「爆料公社」，有網友酸：「司機開太快了，貨櫃吐了」、「垃圾車卸貨」。

臉書社團「爆料公社」有網友在2日凌晨貼出一段影片，影片中只見在高雄港貨櫃碼頭的1輛堆高機正進行裝載2個貨櫃的作業，結果180度大轉彎後，下一秒上方的貨櫃門整個打開，大批包裹紛紛掉落地上。

網友看到影片熱議，有網友直說：「暈車啦」、「司機開太快了，貨櫃表示，太暈，吐了」，也有網友慶幸：「至少不是掉海裡」，有網友則狠酸「原來是垃圾車在卸貨」、「原來破爛箱子是這樣來的」、「還好最近沒買東西」。

堆高機載運2個貨櫃，上方貨櫃門打開，瞬間大批包裹掉落地。（翻攝自臉書「爆料公社」／石秀華高雄傳真）

台灣港務公司高雄分公司表示，該起意外發生在1日下午4時許，當時靠泊在17號碼頭的「大洋」輪正進行裝貨作業，其中一只貨櫃裝載郵包，由於裝載郵包的籠子為滾輪型，堆高機人員將貨櫃搬運至船邊過程中，貨櫃裡的籠子雖有繫上繩子，但門卻未關緊，在籠子撞擊下，貨櫃門不慎打開，導致貨物掉落出來，所幸並無傷亡及損失。

高雄港務分公司指出，意外發生後，現場已迅速清理完畢，該艘大洋輪已於當晚7時20分離岸出港。港務公司已要求高金航運公司日後加強員工教育訓練及現場裝卸作業安全，以避免意外再發生。