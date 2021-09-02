BNT疫苗進來，12至17歲（國、高中生）學生為優先施打對象，其次是18至22歲青年（高中生或大學生）。看到這樣的施打順序，有大學教授強烈不滿，他們不能打BNT疫苗，恐怕進不了校園，開學後，教室有學生、沒教授，這樣是可以上課嗎？

陳姓大學教授告訴本報，高中以下教職員幾乎都打過疫苗，國中、高中生現在也列為優先施打對象；但大學卻是學生先打，教職員不知道何時可以打。大學教師都是30到60歲，結果輪不到打BNT，「難道我們這些人的免疫力比大學生強」？

陳教授表示，大學生可以打疫苗、進校園，而教授不能打，到時候教室有學生、沒教授，或是教授可能每隔幾天就要做一次快篩，確認陰性才能上課？他實在無法理解指揮中心這種安排施打疫苗的思維。

國內大專院校在9月13日至22日先後開學，但並非都實體上課，多數採取實體、線上混合教學模式。以台大來說，22日開學後以實體課程為主，但80人以上大班課程則採線上，不過會隨疫情發展適時調整。

而元智大學今天也發布新聞稿表示，因大學許多師生尚未施打疫苗，境外生入境時間也不一，並避開中秋節連假，民眾大範圍移動可能引發群聚感染風險，因此9月22日開學至10月5日將採遠距教學，今年大一新生暑期英語營也將停辦，新生訓練採線上影片宣導。

元智大學表示，10月6日起，配合指揮中心規定，室內集會人數限制之課程，將恢復實體授課，並視疫情狀況滾動式調整。

中興大學指出，開學後的「全面課程線上教學演練」從9月15日開始實施，將持續到10月3日，之後再評估怎麼做。世新大學9月22日開學，並配合指揮中心規定室內以80人為上限，屆時上課採取「同步分流」的方式，大班課分為A、B兩班，或同步採實體與線上進行。文化大學在開學初期朝向遠距教學來規畫授課方式。