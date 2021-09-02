新北市兒童藝術節開跑，鶯歌陶瓷博物館響應舉辦線上陶藝課程「怪獸小陶師訓練營」，限額60名報名，民眾只要上網填寫表單，交付材料費，便可線上參與實作課程。陶博館表示，往年陶藝線上課一推出便被秒殺，這次將在3日上午10時在陶博館官方網站開放，參與課程的民眾完成作品後，博物館也提供代燒服務，製陶一條龍服務在家也能完成。

陶博館表示，「怪獸小陶師訓練營」是專為4至12歲學童打造的課程，將推出2個梯次，分別在9月25日(六)、10月23日(六)當天下午4時至5時登場，每梯次名額30人，訓練營以玩陶「做怪」為主題，民眾只要付材料費用100元，陶土、小木板、竹筷、海綿、繪畫色料等課程所需材料及工具便可宅配到家，家長在家可透過Google Meet線上學習操作。

訓練營將有專業陶藝老師即時在線上與孩子們視訊互動教學，激發孩子以「怪獸」為主題創作，嘗試在家手捏陶，做出怪獸盤型，再用裝飾技巧、化妝土彩繪土坯作品，製作「黏土怪彩盤」，期間老師也會教導相關的陶藝知識，讓小孩動手學，而作品完成後想要燒製成陶，陶博館也提供付費代燒服務。

陶博館館長吳秀慈表示，線上陶藝課程可以讓家長和小朋友們共享居家玩陶做怪的時光，陶藝課程往年一推出就被秒殺，有興趣的民眾一定要把握參加線上課程的機會，體驗捏陶的樂趣及完成作品的成就感。有興趣的民眾可撥02-86772727分機705林小姐洽詢或至陶博館官方網站 或粉絲專查詢詳細報名資訊。