曾姓男子在桃園市開設色情舒壓館，警方獲報後派員喬裝男客上門查緝，接客的越南籍阮姓按摩女僅穿簡單肚兜背部全裸，還愛撫員警胸部及下體，立刻人贓俱獲，但阮女辯稱「因為男客很帥，很喜歡他才替他打手槍」，曾姓負責人也辯稱是曾告知員工不能進行性交易，但法官查出該店管制嚴格，非一般店家營業方式，認為就是為躲避警方查緝經營色情按摩，判曾男5月，仍可上訴。

根據判決書記載，曾男自民國109 年8月頂下位於桃園某家「舒壓館」，以代價為1小時新臺幣1000 元，並從中抽取4 成以營利，其餘歸性交易女子所有。中壢分局警方獲報該店暗中經營色情性交易，於是派遣員警喬裝男客前往查緝，進入包廂後，由曾男收取1000 元後，請阮姓越南女幫進入服務。

阮女進入包廂，先幫員警作背部按摩約20分鐘後，立刻要求員警轉向正面，主動褪去員警內衣袒露胸部，並進行愛撫挑逗，接著又按摩鼠蹊部，並以手抹上潤滑液替員警打手槍，警員立刻通知在外支援之警力進入臨檢，當場人贓俱獲，並扣得控制1 樓通往2 樓樓梯間之管制鐵 門之磁扣1 個，事後將曾男及阮女送辦。

阮女開庭時辯稱，「因為我看到這個客人很帥，我對他有好感，聽這個客人說舒服，出於喜歡客人，我才會想要幫他打手槍…，也因為我這樣做所以客人才會問我說做這樣要錢嗎等話，這個是出於我的個人行為，所以不是生活館要求的工作內容。」

曾男也辯稱：「我不清楚小姐在包廂裡面做什麼，只負責帶客人進入包廂及收費，而且我在頂下該店後有要求小姐禁止從事任何半套及全套性交易行為，並且有與每位工作的小姐簽立切結書。」

法官查出，該家舒壓館以磁扣控制上至2 樓之管制門，可見該店管制入出之嚴 格，並非正常營業廣迎客人之一般店家所為，實際上是避免遭警方輕易取締色情，用於遭警查察時，緊急通知二樓以上之小姐及男客立即穿衣或逃往他處而設。

且阮女進入包廂服務時，穿著相當惹火，僅穿著類似內衣肚兜式之衣服與短褲，後背幾近全裸，曾男明知阮女穿著火辣，在包廂內一對一服務男客，而一樓通往二樓又有開鐵門反鎖，須用磁扣才能打開鐵門，若無色情服務，無異是陷穿著火辣之小姐於非常之險境，一樓櫃檯之人員或其他服務小姐將難以上至二樓即時救援在二樓包廂內，性慾高張而對之有非份之舉之服務小姐，可得知「舒壓館」專事提供色情服務。因此依妨害風化罪判曾男有期徒刑5月，得易科罰金。